31. Hobbykünstlermarkt Andrang in Erdmannhausen

Alle Jahre wieder – gibt es Hobbykünstlermärkte. Und doch üben sie in jedem Jahr eine neue Faszination auf die Besucher aus. In Erdmannhausen bestätigte sich diese Feststellung am Sonntag mit dem 31. Weihnachts- und Hobbykünstlermarkt. Die Halle auf der Schray war der zentrale Punkt für all jene, die sich inspirieren lassen wollten oder gezielt auf Geschenke-Suche waren. Eine enorme Besuchernachfrage zeigte sich, nachdem der Markt zwei Jahre lang ausgefallen war.