300. Geburtstag von Tobias Mayer Tolle Ideen fürs Jubiläumsjahr 2023

Hommage an einen außergewöhnlichen Mann

Der frühere Vorsitzende des Tobias Mayer Vereins, Armin Hüttermann, erinnerte an den Wissenschaftler Mayer der in Marbach geboren, aber in Esslingen aufgewachsen war. „Zu Recht können wir jetzt den Geburtstag dieses außergewöhnlichen Mannes feiern, der selbst nie eine Universität besucht hat, aber mit 28 Jahren Professor in Göttingen und Leiter der Sternwarte wurde“, sagte Hüttermann. Nicht nur im Februar, Mayers Geburtsmonat, sondern auch über das weitere Jahr hinweg soll es vielfältige Angebote und Aktionen geben. Vorgesehen sind unter anderem die Vorführung des Films „Metamorphosen“ von Sabine Willmann, die Übergabe einer Tobias-Mayer-Büste , Ausstellungen, Führungen oder auch eine Podiumsdiskussion mit Nachkommen Mayers. Weiter soll es einen kosmischen Festabend, einen Gottesdienst in der Taufkirche, oder auch eine Science Slam-Veranstaltung geben. Zudem sind die Übergabe des Spiegelkreises und eine Menge Aufführungstermine des „Theaters unter der Dauseck“ derzeit fest eingeplant.