30. Spieltag Meisterliche Bayern lassen Flick gegen Leverkusen jubeln

Schnell sorgten sie für klare Verhältnisse. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge konnte sich am Tag seiner Rückkehr ins UEFA-Exekutivkomitee im Zuge der Turbulenzen um die Super League über einen standesgemäßen Erfolg freuen. Durch den eigenen Dreier und den Patzer von Leipzig beim 1:2 in Köln können die Münchner schon am Samstag mit einem Sieg in Mainz den neunten Meistertitel am Stück feiern. Es wäre für Bundestrainer-Kandidat Flick der siebte Titel mit den Bayern. Gegen Mainz soll auch Weltfußballer Robert Lewandowski nach seiner Knieverletzung wieder ins Ensemble zurückkehren.