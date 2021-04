30. Spieltag Eintracht zeigt Reaktion: Sieg gegen Augsburg

Der Schock der 0:4-Pleite in Mönchengladbach steckte den Eintracht-Profis zu Beginn der Partie noch in den Beinen. Ohne Schwung und Ideen agierten die Hausherren in der ersten halben Stunde und konnten froh sein, in dieser Phase nicht in Rückstand zu geraten. Auch die lautstarken Anfeuerungsrufe zahlreicher Fans, die sich vor dem Stadion versammelt hatten und dabei auch Pyrotechnik zündeten, halfen zunächst nichts.