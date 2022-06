3:0-Sieg in Regelation FC Marbach nimmt die erste Hürde

Hessigheim ist zeitweise überlegen

Das Gegentor, so schien es, spornte Hessigheim zusätzlich an. Der TASV spielte sich Angriff um Angriff heraus. Bis sich daraus eine wirkliche Torgefahr entwickelte, dauerte es aber. Um genau zu sein bis zur 28. Minute. Da war Kevin Merkler nach einem Ballgewinn gegen die FC-Defensive frei durch, Marbachs Schlussmann Hannes Wunsch wehrte den Ball ab, der erneut Merkler vor die Füße fiel. Und diesmal traf er mit einem Flachschuss nur den rechten Pfosten. „Hannes hat uns in der Phase, in der wir ins Schwimmen geraten sind, die Führung gerettet. Er war auf den Punkt da“, lobt der FC-Coach Matteo Battista seinen Torhüter. Wunsch machte damit manche Unsicherheit im Torwartspiel wieder wett. Auch in der 28. Minute parierte er noch mal, diesmal gegen den heranstürmenden Mike Huber – der schnell schaltete, als der FC an der Mittellinie einen Freistoß schnell ausführte, dabei jedoch einen Gegenspieler abschoss und in einen Konter lief.