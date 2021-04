30. Bundesliga-Spieltag Vierter Schalke-Abstieg perfekt - Bayern meisterlich

Schon am kommenden Samstag steht die nächste Entscheidung an. Mit einem Sieg bei Mainz 05 könnte Bayern München seinen neunten Meistertitel in Serie feiern. Der Titelverteidiger baute seinen Vorsprung in der Tabelle auf seinen ärgsten Rivalen RB Leipzig durch das 2:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen auf zehn Punkte aus. Zuvor hatten die Sachsen überraschend beim Tabellenvorletzten 1. FC Köln mit 1:2 (0:0) verloren und ihre ohnehin vage Chance verspielt.