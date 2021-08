3. Spieltag Nächster Rückschlag für Frankfurt in Bielefeld

Vor Spielbeginn machte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bei Sky nochmals deutlich, dass sich der Verein "nicht unter Druck setzen" lasse und man grundsätzlich mit Kostic "plane". Krösche zeigte sich überrascht vom Verhalten des Serben: "Filip ist ein richtig guter Junge, der auch sehr, sehr viel für Frankfurt geleistet hat. Ich weiß nicht, was ihn da jetzt bewegt hat, das so zu machen und so zu handeln. Aber es ist der falsche Weg." Zu einem kolportierten Angebot von Lazio Rom sagte er, dass es "kein Preisschild" gebe. Die Transferfrist im Sommer endet am 31. August.