3. Handball-Liga SG-Saisonauftakt verschiebt sich

Beilstein - Der mit Spannung erwartete Saisonauftakt der Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der 3. Liga Südwest verschiebt sich kurzfristig. Die für den heutigen Samstagabend angesetzte Heimpartie in der Beilsteiner Langhanshalle gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach musste am Nachmittag abgesagt werden. Der Grund: Bei der SG Schozach-Bottwartal gibt es einen Corona-Verdachtsfall.