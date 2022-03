2G-Regel Ansturm auf Clubs nach Corona-Lockerungen

Im österreichischen Oberndorf versammelten sich ein paar Hundert Nachtschwärmer laut Polizei schon Stunden vor Mitternacht - und damit vor dem in Kraft treten der Lockerungen am Samstag - vor dem Tanzlokal bei Salzburg. Im Gedränge hätten einige Besucher das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei weiter. Zehn Polizisten mussten einschreiten und ließen den Club frühzeitig öffnen, um die Situation zu entschärfen. Eine verletzte Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Am Ende konnte nur die Hälfte der Wartenden in die Diskothek. Die Nachtgastronomie war coronabedingt in Österreich seit zwei Jahren geschlossen.