Nach der Wahl in Israel Netanjahu-Rivale Gantz mit Regierungsbildung beauftragt

Der Vorsitzende des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß hat dafür mitten in der Coronakrise zunächst 28 Tage Zeit. Gantz sagte am Montag bei der feierlichen Zeremonie im Amtssitz des Präsidenten in Jerusalem, er werde alles unternehmen, um binnen weniger Tage eine "nationale, patriotische und möglichst breite" Koalition zu schmieden.