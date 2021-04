28. Spieltag FC Bayern mit Not-Elf nur unentschieden gegen Union

Drei Tage vor dem Showdown in Paris ließ Flick den Triplesieger in einer Formation auflaufen, die so wohl nicht noch einmal zusammenspielt. Insgesamt musste er auf neun Stars verzichten. Sorgen, dass es gegen Union auch noch die vorzeitig ausgewechselten Kingsley Coman (Schlag auf Wadenbeinköpfchen), Jérôme Boateng (Knieprobleme) und Musiala (Wadenkrämpfe) erwischt haben könnte, hegte Flick nicht.