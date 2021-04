28. Spieltag FC Bayern mit Stanisic und Dantas gegen Union

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

VfB muss sich mit 2:3 geschlagen geben

In der Heimpartie setzte sich der BVB am Samstagabend mit 3:2 (0:1) beim VfB Stuttgart durch. Bei noch sechs ausstehenden Partien in der Fußball-Bundesliga bleibt der BVB damit sieben Zähler hinter dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt.