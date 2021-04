Spannender Abstiegskampf Nach Freiburg-Sieg: Arminia-Coach Kramer will nicht rechnen

Deshalb gab der gegen Freiburg kaum geforderte Keeper Stefan Ortega eine Marschroute für sein Team aus. "Demütig bleiben, gut erholen, vernünftig arbeiten." Denn der Sieg gegen Freiburg, "bringt uns am Ende nichts, wenn wir nicht vor der Englischen Woche nachlegen", so Ortega. Am kommenden Wochenende spielt Bielefeld in Augsburg, danach folgt am Dienstag das Duell mit dem abgeschlagenen Liga-Schlusslicht FC Schalke 04. "Es wäre schön, wenn wir es zum Ende der Saison auch mal schaffen, zwei Siege am Stück zu holen", sagte Ortega bei DAZN.