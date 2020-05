28. Spieltag Baumgartner Matchwinner bei Hoffenheim-Sieg gegen Köln

Die vom früheren TSG-Trainer Markus Gisdol betreuten Kölner verpassten damit im zweiten Geisterspiel in Sinsheim die Chance, in der Tabelle an Hoffenheim vorbeizuziehen. Für die Gäste traf in Florian Kainz (60.) ebenfalls ein Österreicher. Genau wie beim 2:2 gegen Düsseldorf am Sonntag vergab Kölns Mark Uth (76.) einen Foulelfmeter, scheiterte an Hoffenheims Keeper Oliver Baumann. "Wir bauen ihn auf als Mannschaft. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen", sagte Kölns Keeper Timo Horn. "Der heutige war auch ärgerlich, weil man auf 3:2 rankommen hätte können", sagte Gisdol.