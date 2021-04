27. Spieltag Knockout im Kampf um Europa: BVB verliert gegen Frankfurt

Anders als beim BVB herrschte bei den Gästen Hochstimmung. "Ich habe von der ersten Minute an gesehen, dass wir nicht umsonst auf Rang vier stehen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft", schwärmte Adi Hütter. Zu diesem Stolz hatte der Trainer auch allen Grund. Mit 50 Punkten nach 27 Spielen steht die Eintracht so gut wie nie da. Zudem ging eine Serie von zuvor neun Niederlagen in Serie beim BVB zu Ende. "Wir haben nicht nur mit der Aufstellung gezeigt, dass wir mutig sind. Sondern wir haben auch so gespielt. Wir haben heute einen großen Schritt gemacht", befand Hütter.

Dass sein Team beim Führungstreffer des Dortmunders Nico Schulz (11.) zum bereits sechsten Mal in dieser Saison Nutznießer eines Eigentores war, konnte die Freude über den Coup nicht schmälern. "Ob es verdient war, will ich nicht unbedingt sagen. Aber es ist umso schöner, wenn man kurz vor Schluss trifft", kommentierte der ehemalige Dortmunder Sebastian Rode. In erster Vorfreude auf die Champions League gab der Mittelfeldspieler die Devise für den Saison-Endspurt aus: "Sieben Spiele sind noch eine Menge. Jetzt gilt es, auf Biegen und Brechen durchzuhalten."

