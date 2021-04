27. Spieltag BVB mit Reus und Guerreiro - Huntelaar in Schalker Startelf

Der FSV Mainz 05 startet ohne Kapitän Danny Latza in das wichtige Abstiegsduell gegen Arminia Bielefeld. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler sitzt zunächst auf der Bank, stattdessen spielen Leandro Barreiro und Dominik Kohr in der Mittelfeldzentrale der Mainzer. Im Sturm setzt Coach Bo Svensson auf das Duo Jonathan Burkardt und Robert Glatzel. Bei den Bielefeldern fehlt Innenverteidiger Amos Pieper nach seiner fünften Gelben Karte, Stürmer Fabian Klos sitzt zunächst auf der Bank. Für das Duo rücken Mike van der Hoorn und Andreas Voglsammer in die erste Elf.