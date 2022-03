27. Spieltag Bayern liefern: Lewandowski-Doppelpack gegen Union

Angespornt vom neuen Druck durch Borussia Dortmund im Titelrennen hat Serienmeister FC Bayern in der Fußball-Bundesliga mal wieder seine große Offensivkraft demonstriert. Die Münchner besiegten den im Abschluss glücklosen und nicht effektiven 1. FC Union Berlin mit 4:0 (3:0). Damit vergrößerte der Spitzenreiter den Vorsprung auf den erst am Sonntagabend in Köln geforderten BVB wieder auf sieben Punkte.