26. Spieltag Köln besiegt gebeutelte Leverkusener - Sorge um Wirtz

Özcan: "Am Ende wurde unser Fleiß belohnt"

Die Kölner Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart besiegte den rheinischen Rivalen glücklich, Kingsley Schindler erzielte in der 67. Minute vor 22.658 Zuschauern das Tor und befeuerte die Hoffnungen der FC-Fans auf Europapokal-Abende. "Kann man mitnehmen. Ich freu mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte", sagte Schindler: "Drei geile Punkte." Durch den Erfolg zogen die Kölner in der Tabelle der Fußball-Bundesliga am 1. FC Union Berlin vorbei und sind nun Siebter. "Am Ende wurde unser Fleiß belohnt", sagte Salih Özcan.