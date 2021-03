26. Spieltag Haaland bewahrt BVB vor erneuten Pleite gegen Köln

Gisdol musste auf die Frage, ob es denn jetzt wirklich ein Endspiel für ihn gewesen sei, lachen. "Keine Ahnung", sagte er: "Das kann ich nicht beantworten." In jedem Fall sei niemand auf ihn zugekommen und habe ihm signalisiert, dass er im Falle einer Niederlage um seinen Job bangen müsse. Dennoch freue ihn die stabile Leistung. "Auch wenn wir leider nicht die drei Punkte haben", sagte er: "Der eine tut schon gut." Man müsse aber auch hinterfragen, ob in den besonders brisanten Momenten "etwas mehr herausgekitzelt wird. Die Aufgabe, auch von mir ist, das in allen Momenten herauszukitzeln."