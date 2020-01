26-Jähriger muss sich verantworten Gewaltausbrüche führen vors Landgericht

Der Mann soll eine Bekannte gewürgt haben

Begonnen hatte die Aggressionsserie, als der damals 25-Jährige im Februar eine Bekannte in seiner Wohnung festhielt, ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und sie würgte. „Du gehst hier nicht lebendig raus!“, soll er verkündet haben. Er gehe sowieso in den Knast. Die Polizei könne gegen ihn jedoch nichts machen, er sei zu 75 Prozent behindert. Im Mai griff er grundlos einen Mann auf dem Parkdeck in der Ludwigsburger Solitudestraße an und trat ihn gegen den Kopf.

Es folgte eine erste Einweisung nach Weinsberg, wo ihn der behandelnde Arzt am nächsten Tag entlassen wollte, was den Marbacher so in Rage brachte, dass er drohte, alles zusammenzuschlagen, und dem Arzt einen Faustschlag an die Schläfe verabreichte.

Klinikpersonal mit Küchenmesser bedroht

Im Juni musste er am Klinikum Ludwigsburg operiert werden. Dort widersetzte er sich nicht nur mehrfach den Anordnungen des Personals, sondern bedrohte nach der Operation die Klinikmitarbeiter mit einem 18 Zentimeter langen Küchenmesser. Diese flüchteten in ein Zimmer, das sie von innen verriegelten, woraufhin der rabiate Patient gegen die Tür schlug.

Es folgten weitere Körperverletzungen von Bekannten, aber auch von ihn behandelnden Ärzten und Polizisten, gegen die er Beleidigungen wie „Hurensöhne“ und Drohungen wie „Wenn ich hier raus bin, bring’ ich euch um!“ aussprach.

39 Zeugen sind geladen

Vergleichsweise harmlos klangen dagegen die Delikte, die mit zwei weiteren Anklageschriften verlesen wurden: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Schlägerei an einer Bushaltestelle am Bahnhof Marbach, wo er einem Bekannten gegen dessen Willen seine Karatekünste vorführen wollte.

Es bestehe ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, so die Staatsanwältin, die jedoch immer wieder auch auf die psychische Erkrankung des Angeklagten verwies.

Für den Prozess sind insgesamt acht Verhandlungstermine angesetzt und aktuell 39 Zeugen geladen. Am 23. Januar wird er fortgesetzt.