26-Jähriger Marbacher vor Gericht „Verhalten erscheint zum Teil manipulativ“

Dem Richter gelang es dann doch, ihm Einzelheiten zu entlocken. Man habe nur ein wenig „herumgebubelt“; der Angeklagte habe ihm spaßhaft einige Karatetritte zeigen wollen, und als er nicht damit aufhören wollte, habe er, der Geschädigte, ihn am Bein gepackt, woraufhin der 26-Jährige gestürzt sei. Er selber habe sich daraufhin entschuldigt und dem Marbacher aufhelfen wollen. Danach dann wisse er nur noch, dass er selber ohnmächtig am Boden gelegen habe; warum, wisse er aber nicht. Bei der Aussage einer Zeugin klang das deutlich anders: Sie habe den Angeklagten schon von Anfang an aufgrund seiner Körperhaltung und seiner Mimik als aggressiv wahrgenommen, und als der Geschädigte, der offenbar mit dem Marbacher bekannt war, freundlich auf diesen zugekommen sei, habe sie gedacht: „Das ist jetzt keine gute Idee.“ Der Beklagte habe sein Gegenüber niedergeschlagen und auch, als es am Boden lag, noch weiter verprügelt.