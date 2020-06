26-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle Zu Fuß über die Autobahn

Ein 26-Jährige hat am Dienstagmorgen versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er zu Fuß über die Autobahn flüchtetet. Die Beamten hatten den Fiat-Fahrer 26 Jahre gegen 4.50 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West angehalten, da seine Heckleuchten nicht richtig funktionierten. Als die Polizisten an den Wagen herantraten und der Mann die Fahrertür öffnete, nahmen die Beamten Marihuana-Geruch wahr. Sie sprachen den 26-Jährigen darauf an, der den Konsum auch zugab. Als ihm die weiteren Maßnahmen erläutert worden waren, startete der 26-Jährige plötzlich den Fiat und fuhr an. Sofort zog ein Polizist den Zündschlüssel ab und versuchte den Fahrer aus dem Wagen zu holen.