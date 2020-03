26-Jähriger aus Marbach verurteilt Gericht schickt Gewalttäter zunächst in Psychiatrie

Der junge Mann hätte in der Summe seiner einzelnen Straftaten – darunter Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigungen und Sachbeschädigungen – für etwa sechs Jahre hinter Gitter gemusst. Doch das Gericht entschied sich für die abgemilderte Gesamtstrafe, weil sich die Motivation wiederholte. „Das verbindende Element ist die Persönlichkeitsstörung“, erklärte Thomas Berkner. Jeder Gewaltausbruch folge einem ähnlichen Schema. Immer sorge seine geringe Frustrationstoleranz für eruptive Gewaltausbrüche. So hatte der Angeklagte nach einem Streit einem Mann auf dem Ludwigsburger Solitude-Parkdeck am Bahnhof mit voller Wucht gegen den Kopf getreten. In Marbacher Rathaus schlug er die Scheiben des Aufzugsschachts ein, und in der Wohnung attackierte er Sanitäter und Arzt, die ihm helfen wollten, als er sich mit einem Messer selbst in den Bauch gestochen hatte. Auch in der Weinsberger Psychiatrie schlug er einen Arzt mit der Faust ins Gesicht, und im Ludwigsburger Krankenhaus bedrohte er eine Ärztin mit einem Messer (wir berichteten).