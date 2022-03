25. Spieltag Freiburg verpasst Coup in Leipzig - RB fehlt "Geistesblitz"

Nach glücklicher Führung und dann energischem Verteidigen kam der routinierte Coach zerknirscht zu der Erkenntnis: "Wahrscheinlich werde ich in meinen Leben hier nicht mehr gewinnen, das ist aber auch nicht so wichtig", sagte Streich nach dem 1:1 (1:0) im Direktduell um die Champions-League-Plätze beim Vizemeister in Leipzig und schob später nach: "Leipzig ist so eine tolle Stadt, ich komme hier wahnsinnig gerne her."