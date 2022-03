25. Spieltag Bayern bremsen sich selbst: Eigentor-Premiere von Müller

Vermeidbares Eigentor

Müller lenkte am Samstag eine Freistoßflanke von Kerem Demirbay in der 36. Minute ins eigene Tor. "Das Tor war vemeidbar", urteilte Nagelsmann. Die Kommunikation zwischen dem fangbereiten Torwart Sven Ulreich und Müller klappte in der Szene nicht. Zuvor hatte Niklas Süle den Tabellenführer vor 25.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena mit seinem ersten Saisontor in Führung gebracht (18.).