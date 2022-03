25. Spieltag Wolfsburg siegt: "Haltung des Teams hat sich verändert"

Union mit durchwachsenen Wochen

Für die Berliner lief es in den vergangenen Wochen durchwachsen: Die Niederlage ist die vierte in der Bundesliga nach dem Weggang von Kruse. Da tröstete der 2:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli und das damit verbundene Halbfinal-Ticket im DFB-Pokal nur bedingt. Mit einem Sieg in der Liga hätten die Köpenicker weiter an der TSG Hoffenheim und den Europapokal-Plätzen dranbleiben können.

Die Berliner erwischten einen guten Start nach der Pause. Awoniyi traf nach schöner Kombination auf der rechten Seite aber nur das Außennetz (48.). Kurz darauf legte er einen Ball quer auf Sheraldo Becker, der zum vermeintlichen Ausgleich traf. Das Tor wurde aber wegen eines Foulspiels nicht gegeben. Der 24-Jährige wurde für den VfL jedoch immer wieder gefährlich: Torwart Koen Casteels parierte einen Kopfball des Stürmers (63.) noch gerade so über die Latte.

Nationalspieler Lukas Nmecha feierte nach einer Stunde sein Comeback. Mit seiner ersten Aktion traf er den Pfosten, auch später wurde er von Wind toll in Szene gesetzt, scheiterte aber im Duell mit Luthe.