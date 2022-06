25 Jahre DFB-Pokal-Titel 1997 25 emotionale Bilder der VfB-Pokalsieger

Die Vita des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist reich an Erfolgen, der letzte Pokalsieg liegt allerdings schon ein Vierteljahrhundert zurück: Am 14. Juni 1997 gab es dank der beiden Treffer des brasilianischen Starstürmers Giovane Elber in Berlin nicht nur einen 2:0-Erfolg gegen Außenseiter Energie Cottbus, sondern natürlich auch Emotionen pur – die wir in einer Bildergalerie für Sie auf einen Blick zusammengefasst haben.