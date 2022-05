25 Jahre DFB-Pokalsieg in Berlin Als Joachim Löw den VfB Stuttgart zum Titel führte

Den Gegner nur nicht unterschätzen, hieß die Devise für den VfB – und die Löw-Elf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. In der 18. und 52. Minute erzielte Elber die Tore zum 2:0-Sieg. Der Rest war grenzenloser Jubel in Weiß und Rot – erst am Abend in Berlin und am Tag darauf in Stuttgart. 20 000 Fans empfingen und feierten ihre Pokalhelden auf dem Marktplatz. Dort musste der Trainer Joachim Löw dann Abschied nehmen – und zwar von seinen Haaren. Die Spieler setzten mit der Haarschneidemaschine an und machten kurzen Prozess.