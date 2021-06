24-Jährige aus Steinheim vor Gericht Drogen ersetzen den fehlenden Halt in der Familie

Steinheim - Das Leben einer jungen Frau gerät ins Trudeln, als ihre Oma stürzt und zum Pflegefall wird. Als dem weitere Schicksalsschläge folgen, greift die Realschülerin zu Drogen und finanziert schon bald ihren eigenen Konsum mit dem Handel des Stoffes. Ihr Fall hat nun das Schöffengericht des Amtsgerichts Marbach beschäftigt. Die Anklage listete 22 Fälle auf, in denen die Frau – meist in ihrer Wohnung in Steinheim – Marihuana an ihre Abnehmer verkaufte. Besonders verwerflich für die Ermittler war dabei, dass sie mehrmals die Drogen auch an Minderjährige veräußerte. Ihren ebenfalls minderjährigen Bruder soll sie zudem ein paarmal als Kurier eingesetzt haben.