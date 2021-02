23. Spieltag Erfreuliche Comebacks und viele Tore - Bayern bejubelt Sieg

Nach dem 4:1-Sieg bei Lazio Rom in der Champions League überzeugten die Bayern nach den Punktverlusten gegen Arminia Bielefeld (3:3) und Eintracht Frankfurt (1:2) am 121. Club-Geburtstag auch wieder in der Bundesliga. "Leon war für mich der Spieler des Tages", sagte Flick über den dreifachen Tor-Vorbereiter Leon Goretzka.