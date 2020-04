23-Jährige Murrerin lebt mit einer Spenderniere „Ich bin halt auch ein Risikopatient“

Die aktuelle Situation hat daher auf sie noch stärkere Auswirkungen als auf viele andere Menschen. „Ich bleibe eigentlich die ganze Zeit zu Hause, außer ab und zu für Spaziergänge und eben zum Training.“ Denn auf den Sport möchte Alexandra Funk, die schon mehrfach Titel bei nationalen und internationalen Meisterschaften der Transplantierten geholt hat, nicht verzichten – auch wenn die Deutschen und die Europameisterschaften in diesem Jahr abgesagt sind. „Auf die Bahn im Stadion kann ich ja leider nicht, das fehlt mir schon sehr, da ich nicht so der Fan von Langstreckenläufen bin. Aber derzeit muss ich eben notgedrungen auf Feldwegen laufen“, erzählt sie. Allerdings achtet Alexandra Funk darauf, „dass ich zu Zeiten rausgehe, in denen nicht so viele Leute unterwegs sind“. Denn jede Begegnung birgt halt auch immer ein gewisses Risiko.