22. Spieltag Union siegt in Freiburg und beendet Negativlauf

Dank des Sieges zog Union in der Tabelle am SC vorbei und verkürzte den Abstand auf die Europapokalplätze. Aber auch die Freiburger von Trainer Christian Streich stehen weiter im gesicherten Mittelfeld der Liga. "Union ist extrem schwer zu bespielen mit einer unglaublichen Körperlichkeit", sagte Streich. "Ich kenne keine andere Mannschaft in der Bundesliga mit dieser Art des Auftretens."