22-Jähriger am Bahnhof Ludwigsburg verletzt Unbekannter schlägt unvermittelt zu

Nach den derzeitigen Ermittlungen bestand zum Tatzeitpunkt keine unmittelbare Gefahr durch den Zugverkehr. Der Geschädigte erlitt durch den Vorfall eine blutende Verletzung am Ohr und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tathandlung in Richtung Innenstadt und konnte nicht mehr angetroffen werden.