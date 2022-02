21. Spieltag FC siegt ohne Baumgart - Pechvogel Schlotterbeck

Trotz der ungewohnten Umstände begannen die Kölner wie meist in dieser Saison engagiert und offensiv. Doch die Freiburger, mit der zweitbesten Defensive der Liga angereist, verteidigten konzentriert. So standen nach sieben Minuten schon drei Ecken für Köln in der Statistik, den ersten nennenswerten Torschuss der Partie gab es aber erst in der 20. Minute - und das für Freiburg, als der im Winter eigentlich abwanderungswillige Emerdin Demirovic knapp verzog.

Noch näher kam zwei Minuten später Modeste, der seinen zehnten Kopfballtreffer der Saison knapp verpasste. Wenige Sekunden darauf traf er dann per Fuß: Nach einem Befreiungsschlag von Luca Kilian verschätzte sich Schlotterbeck, Thielmann bediente Modeste und der vollstreckte eiskalt. Freiburgs Trainer Christian Streich lief während des Kölner Jubels seelenruhig aufs Spielfeld und entsorgte einen von der Tribüne geworfenen Plastik-Becher.

Fünf Minuten nach der Pause jubelten die Freiburger zunächst, als der erst zur Pause gekommene Sallai traf, doch Schlotterbeck hatte Keeper Marvin Schwäbe in Abseitsstellung die Sicht genommen. Nun entwickelte sich ein Schlagabtausch. Freiburg brachte mehr Druck in seine Aktionen und war insgesamt besser. Köln konterte aber immer wieder gefährlich. Das 2:0 verhinderte bei einem Schluss von Florian Kainz ausgerechnet Schlotterbeck auf der Linie (57.). Auf der Gegenseite parierte Schwäbe stark gegen Kapitän Christian Günter (73.).