21. Spieltag Darüber spricht die Liga: Sorgen der Trainer, Bayern-Alltag

HOFFNUNGSLOS: Viele personelle Möglichkeiten bieten sich Schalke-Trainer Christian Gross nicht mehr. Uth, Skrzybski, Pacienca und Sané fehlen, die Neuzugänge, Huntelaar, Mustafi und Kolasinac sind angeschlagen, noch nicht fit oder im Formtief. Ob der begnadigte Bentaleb für das Spiel bei Union Berlin eine Alternative ist, bleibt fraglich. Gross hat seine Zuversicht nicht verloren. "Mein Optimismus ist ungebrochen", sagte der Coach, der an den Klassenverbleib glaubt, solange er rechnerisch noch möglich ist. Bei neun Punkten Rückstand auf Rang 16 müssten die Schalker dann aber dem bislang einzigen Saisonsieg, den einen oder anderen Punkte-Dreier folgen lassen.

KÖNIGSKLASSE: André Silva trifft Woche für Woche, Filip Kostic ist zurück in Bestform, und in der Hinterhand hat Trainer Adi Hütter sogar noch Luka Jovic: Bei Eintracht Frankfurt läuft es sportlich seit Wochen überragend. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) soll im Heimspiel gegen den 1. FC Köln der nächste Schritt in Richtung internationales Geschäft gemacht werden. Derzeit befindet sich die Hütter-Elf auf Champions-League-Rang vier. Ob Jovic am Sonntag erstmals von Anfang an spielen darf, ist offen. Zuletzt agierten die Hessen mit zwei Spielmachern und einem Stoßstürmer - das war stets Silva.

WELTPOKAL: Erst am Montag startet für den FC Bayern wieder der Bundesliga-Alltag. Winter-Wetter und Aufsteiger Arminia Bielefeld stehen dann für Robert Lewandowski und Co. nach dem Trip zur Club-WM im warmen Doha auf dem Programm. Dann soll ein weiterer Schritt zur nächsten Meisterschaft gemacht werden, nachdem die Münchner am Donnerstag gegen Tigres ihre Super-Serie mit dem sechsten Titel innerhalb eines Jahres vollendet haben. Für Thomas Müller ist nach dem positiven Corona-Test aber wohl erst einmal eine Auszeit angesagt.

