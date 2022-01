20.Spieltag Bayer-Express zu schnell für Augsburg: Dreierpack von Diaby

Die Werkself gewann am Samstag mit 5:1 (2:0) und bleibt damit auch im 24. Pflichtspiel gegen die Augsburger unbesiegt. Die Gäste rutschen nach fünf sieglosen Spielen nacheinander immer tiefer in den Abstiegskampf und fielen auf den 16. Tabellenplatz zurück. Vor 750 Zuschauern in der Leverkusener BayArena erzielten Karim Bellarabi (4. Minute) dreimal Diaby (24./65./69.) und Lucas Alario (81.) die Treffer für die Gastgeber, die den zweiten Punkte-Dreier in Serie feierten. Arne Maier (62.) traf für die Gäste.