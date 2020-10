2021 kommt CO2-Aufpreis Heizöl und Gas bleiben günstig

Nach den Brandschlägen in Marbach

Schock und Erleichterung

Ein Haus in Vollbrand, acht Verletzte und Schäden über 500 000 Euro sind die erste Bilanz mehrere Brandanschläge in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Marbacher Innenstadt. Der mutmaßliche Täter, ein 42-jähriger Deutscher, wurde festgenommen. Bei der Festnahme gab er polizei- und fremdenfeindliche Parolen von sich.