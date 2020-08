Marbach - Ein Schaden von rund 2000 Euro ist das Ergebnis einer Sachbeschädigung in Marbach am vergangenen Wochenende. Der Täter zerkratzte laut Polizei die rechte Seite eines geparkten Volkswagen im Jenaweg. Der Unbekannte war offenbar in der Zeit zwischen Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 18 Uhr in Marbach Süd unterwegs und machte sich nach der Tat davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 entgegen.