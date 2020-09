2. Spieltag Leverkusen und Leipzig unentschieden im Topspiel

Die gleichmäßig verteilten Zuschauer sorgten für eine Atmosphäre, die etwas an gute alte Zeiten erinnerte - so wie es beim bis dato letzten Bundesliga-Spiel mit Zuschauern in Leverkusen am 7. März (4:0 gegen Frankfurt vor 30.210 Fans) noch war. Beide Teams ließen sich dadurch inspirieren, boten den Fans eine unterhaltsame Spitzenbegegnung.