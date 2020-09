2. Spieltag Hertha wie Schülerelf - Zeitlupen-Tor macht Eintracht froh

Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05

Wer hilft dabei, die schwarze Serie zu beenden?

Seit 15 Jahren hat der VfB Stuttgart nicht mehr beim 1. FSV Mainz gewonnen. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Startelf, mit der Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Samstag (15.30 Uhr) die ersten Punkte in der neuen Bundesliga-Saison holen will.