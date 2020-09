2. Qualifikationsrunde Sieg in Albanien: Wolfsburg auf dem Weg in die Europa League

Nächster Gegner ist am nächsten Donnerstag der ukrainische Club Desna Tschernihiw, dieses Spiel findet dann in Wolfsburg statt. In der albanischen Hauptstadt Tirana trafen vor leeren Zuschauertribünen zweimal der Torjäger Wout Weghorst (21./74. Minute) sowie der Neuzugang Maxence Lacroix (33.) und Admir Mehmedi (90.) für den VfL. Doch wie schon am vergangenen Samstag beim 4:1 im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Union Fürstenwalde gestatteten die Wölfe einem eigentlich hoffnungslos unterlegenen Gegner zu viele klare Chancen. So parierte Torwart Koen Casteels nur eine Minute nach dem Treffer von Lacroix einen Foulelfmeter des Albaners Eduart Rroca (34.). In der zweiten Halbzeit traf Albin Gashi nur die Latte (58.).