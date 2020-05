2. MZ-Talk Blick in Zukunft bereitet Magengrummeln

Marbach/Bottwartal - Nachdem Schulen und Kindergärten Corona-bedingt geschlossen waren, wird ihr Betrieb allmählich wieder hochgefahren. Am Mittwoch wurde das Deutsch-Abitur geschrieben. Wann Normalität einkehrt, ist jedoch nicht absehbar. Dass das die Einrichtungen und alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellt, ist beim zweiten MZ-Talk am Dienstagabend deutlich geworden, bei dem das Thema Bildung und Betreuung im Mittelpunkt stand. An der Runde mit Karin Götz, Leiterin der Lokalredaktion unserer Zeitung, nahmen teil: Christine Klotz als Kinderhausleiterin in Steinheim, Anja Wild als Gesamtelternbeiratsvorsitzende in Marbach, Jochen Bär als Rektor des Herzog-Christoph-Gymnasiums in Beilstein, der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling und Ulrich Hammerle als Vorsitzender des TSG Steinheim.