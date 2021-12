2. Liga Zweiter Sieg unter Werner: Werder in Zweiter Liga wieder da

Im phasenweise dichten Schneetreiben brachte Steve Breitkreuz die Gastgeber zwar bereits in der dritten Minute in Führung. Leonardo Bittencourt (39.), Marco Friedl (59.) und Marvin Ducksch (89.) drehten die Partie aber zugunsten von Werder. Der zweite Jahn-Treffer durch Sarpreet Singh (90.+2) kam für die Gastgeber zu spät. Werner hatte Ende November in Bremen die Nachfolge von Markus Anfang angetreten, der wegen der Impfpass-Affäre zurückgetreten war.