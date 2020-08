2. Liga Fortuna Düsseldorf: Vorbereitung durch Quarantäne unklar

Die Tests waren am Freitagmorgen durchgeführt worden. Das Ergebnis erhielt der Bundesliga-Absteiger nach dem Vorbereitungsspiel gegen den TSV Meerbusch (5:0). Die positiv getesteten Spieler seien umgehend vom restlichen Team isoliert worden, hieß es in der Mitteilung. Beide hatten am Mannschaftstraining und am Testspiel in Meerbusch teilgenommen. Der Verein teilte am Samstagmittag auf dpa-Anfrage mit, dass es noch keine neuen Entwicklungen gebe. Man erwarte zeitnah weitere Instruktionen vom Gesundheitsamt, hieß es weiter. Dann werde entschieden, wann und in welcher Form die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga fortgesetzt wird.