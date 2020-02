2. Liga Wieder Zweiter: HSV dreht Spiel in Bochum

Wie erwartet hatten die Hanseaten mehr Spielanteile, strahlten jedoch wenig Torgefahr aus. Die beste Chance hatten zunächst die Gastgeber in der 10. Minute, als Vitaly Janelt frei zum Schuss kam und HSV-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes zu einer Parade zwang. Dann rettete Janelt im eigenen Strafraum, als er sich in einen Schuss von Sonny Kittel (27.) warf. Kurz vor der Pause hatten beide Teams noch eine Gelegenheit zur Führung: Zunächst scheiterte Silvère Ganvoula aus spitzen Winkel an Heuer Fernandes (37.), auf der anderen Seite traf Adrian Fein den Pfosten (39.).

Nach dem Wechsel erarbeitete sich der Revierclub angefeuert von den VfL-Fans Feldvorteile. Im Abschluss haperte es jedoch: Ein Schuss von Zoller (52.) wurde in letzter Sekunde abgeblockt, Janelt (55.) verzog. Erst in den letzten 25 Minuten fielen die Treffer: Erst jubelte Bochum über das 1:0, am Ende aber hatte der HSV den längeren Atem und auch das nötige Abschluss-Glück.