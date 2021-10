2. Liga Wieder kein Sieg: HSV verzweifelt an Holstein Kiel

Auch im siebten Anlauf hat der Aufstiegsanwärter keinen Sieg gegen den Nordrivalen aus der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren: Beide Teams trennten sich am Samstagabend 1:1 (1:0). Sonny Kittel brachte seine Mannschaft vor 39.543 Zuschauern im Volksparkstadion per Elfmeter (12. Minute) in Führung. Benedikt Pichler glich mit sattem Schuss von der Strafraumgrenze (46.) aus.