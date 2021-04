2. Liga Trauerspiel zum Dritten: HSV nimmt Abschied vom Aufstieg

Es hat den Eindruck, als wäre in Hamburg dieser Psycho-Druck stärker als bei anderen Zweitligisten, als würden die negativen Erfahrungen der Vergangenheit den Profis Fesseln anlegen und jeglichen Mut rauben. Da bringt es wenig bis gar nichts, schon wieder dem Pawlowschen Reflex zu erliegen und den Trainer zu feuern. Beweise gibt es natürlich nicht, aber die These steht: Auch ein Jürgen Klopp oder Pep Guardiola würden die HSV-Profis kaum zu Mental-Monstern umfunktionieren können. Wenn jemand die Fähigkeiten und das Wissen dazu hat, dann der Menschenfänger, diplomierte Sportfachwirt und Bachelor für Sport und Erziehungswissenschaften Thioune. Auch er ist nicht fehlerlos. Aber wer will schon den ersten Stein werfen?

Definitiv vorbei ist es für den HSV noch nicht. Die Hoffnung ruht auf dem psychischen Umkehreffekt: Wenn eh alles in die Grütze geritten wurde, dann muss man sich auch keinen Kopf mehr machen. "Die Scheißegal-Mentalität ist vielleicht etwas, was helfen kann", sagt Thioune. Jetzt geht es noch gegen Nürnberg (Platz 12), Osnabrück (17.) und Braunschweig (16.). Thioune: "Am Ende werden wir sehen, ob diese Scheißegal-Mentalität dazu führt, dass wir ein bisschen mehr einsammeln."

Das sieht auch HSV-Sportdirektor Michael Mutzel so. "Vielleicht ist dann doch ein bisschen zu viel Druck auf dem Kessel", sagt er. Deshalb setzt er auf "eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung", die mehr Lockerheit bringt. "In der Liga sieht man, dass jeder jeden schlagen kann. Da kann schon noch was passieren", meint er. Eine Trainerdiskussion hält der 41-Jährige für unangebracht. "Das ist immer einfach, wenn man solche Phase hat, dass man mit dem Finger auf den Trainer zeigt. Das wollen wir nicht machen."

