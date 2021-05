2. Liga Spaß muss her: Hrubesch will HSV Lockerheit zurückbringen

Das ist gewissermaßen das erste Konzept, das der 70-Jährige mit der verunsicherten Mannschaft des Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga verfolgt. Lachen, Spaß, Köpfe frei - so will der Interimscoach das HSV-Team um Kapitän Tim Leibold und Tormaschine Simon Terodde wieder auf Kurs bringen und den Weg in die Bundesliga finden. Die fünf sieglosen Spiele zuletzt hatten dem Team die Zuversicht geraubt.