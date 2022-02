2. Liga Nordderby: Spitzenreiter Bremen wehrt HSV-Angriff ab

Darmstadt siegt durch Last-Minute-Treffer

Einer der großen Gewinner des 24. Spieltages war der SV Darmstadt. Dank des Last-Minute-Treffers von Joker Mathias Honsak in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:0 in Dresden gelang der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Zudem stellte das Team mit dem neunten Auswärtsspiel in Serie ohne Niederlage einen Vereinsrekord auf. Die Einwechslung von Honsak zur Pause erwies sich als kluger Schachzug von Trainer Torsten Lieberknecht. "Das waren pure Emotionen und die pure Freude. Der Trainer hat vor meiner Einwechslung zu mir gesagt: 'Honsi, heute ist es wieder so weit. Du machst dein Tor", kommentierte der Matchwinner.