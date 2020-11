2. Liga HSV-Trainer: "Habe gesagt, dass wir ab und zu noch stolpern"

Moritz Dreyer hatte den HSV per Kopf in Führung gebracht. Schon im fünften Zweitliga-Spiel gegen die Kieler verpassten die Hamburger einen Sieg. In der Vorsaison unter Trainer Dieter Hecking waren die Last-Minute-Gegentore eines der größten Ärgernisse. Einige Punkte waren so liegen geblieben. Könnte das erneut ein Stolperstein für die Hamburger werden?